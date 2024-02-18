Neçirvan Barzani, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanlarıyla görüştü

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Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı’ndaki görüşmeleri kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un danışmanlarıyla ile bir araya geldi.

Başkan Neçirvan Barzani, 18 Şubat 2024 Pazar günü Münih’te Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un danışmanları Emmanuel Bone ve Ann Claire Lujander ile bir araya gelerek, Fransa'nın Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerini, bölgedeki durumu ele aldı.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmde, Irak ve Kürdistan Bölgesi'ndeki güvenlik ve siyasi gelişmeler ile Orta Doğu'daki istikrarsızlığın bölgeye etkisi ve sonuçları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Barış ve istikrarın korunmasının öneminin vurgulandığı görüşmede, Erbil-Bağdat ilişkileri ve DAİŞ tehdidi ele alındı.