Politika

Bağdat'ta silahlı saldırı: Iraklı yetkili Hadi Amiri'ye yakın iki kişi öldürüldü

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Bağdat
Bağdat
Irak silahlı saldırı Bağdat Hadi Amiri

HABER MERKEZİ

Iraklı yetkili Hadi el-Amiri'ye yakın iki kişinin, Bağdat'ın kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

Bir güvenlik kaynağından elde edilen bilgiye göre Bedir Hareketi Genel Sekreteri ve Nebni İttifakı lideri Hadi el-Amiri'ye yakın iki kişi, Bağdat'ın Raşidiye bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda öldürüldü.

Kurdistan24 muhabiri, olayın ardından güvenlik güçlerinin bölgeye sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmaların başladığını aktardı.

İlk belirlemelere göre ölenlerden birinin Hadi Amiri'nin damadı Sabri Amiri olduğu belirtildi.

Irak basınından çıkan haberlere göre Hadi Amiri'ye yakın iki kişinin arazi anlaşmazlığı nedeniyle vuruldu.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Mikdad Miri,  yaptığı açıklamada, polisin Bağdat'ın Raşidiye bölgesindeki silahlı saldırıyla ilgili iki şüphelinin yakaladığını, diğer şüphelileri yakalamak için arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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