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Mardin'de 2 aile arasında kavga: 11 yaralı

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kürdistan Mardin kavga

HABER MERKEZİ

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli 2 aile arasında meydana gelen silahlı, taşlı ve sopalı kavgada 11 kişi yaralandı.

Etkinlik ve Kumlu köyünde ikamet eden, aralarında husumet bulunan 2 aile arasında çıkan tartışma, kısa zamanda silahlı, taşlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Çıkan kavgada 11 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesine ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma köyde sıkı güvenlik tebir alarak, giriş çıkışları kontrol altına aldı.

kavgayla ile ilgili inceleme başlatıldı.

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