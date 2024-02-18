Kurum’dan İBB yönetimi açıklaması: Milletimize sunacağı hiçbir projesi yok

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Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, mevcut İBB yönetiminin İstanbul’a sunacağı hiçbir projesi olmadığını söyledi.

İBB Başkan Adayı Kurum, Üsküdar’da düzenlenen programda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AK Parti olarak başlattıkları program kapsamında 40 gün boyunca halkın yanında olup projelerini anlatacaklarını diyen İBB Başkan Adayı Kurum, “CHP’li İBB yönetiminin bu projelerde eleştirecekleri bir konu olmadığı gibi kendilerinin de İstanbul’un geleceğine dair bir hedefleri yok. İBB yönetiminin milletimize sunacağı hiçbir projesi yok. İstanbul’un geleceğine dair bir adım atmadıkları gibi atanlara da engel olmak için çabalayan bir yönetim var.” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi’ni (CHP) eleştiren Murat Kurum, “Sırtını nereye rastladığını bilmediğimiz kirli kirli ittifaklarla birlikte süreci yönettiklerini görürsünüz.” dedi.

Mevcut İBB yönetiminin verdiği vaatleri gerçekleştirmediğini belirten Kurum, "Milletimizin zor gününde yanında olduk. Aziz İstanbul’umuzun her sokağında her mahallesinde olacağız çünkü bizim hayallerimiz var. Bizim hayalimiz, İstanbul’u Türkiye Yüzyılı’nın parlayan şehri haline getirmektir. Bizim hayalimiz gençlerimize, geleceğimize, kadınlarımıza daha güvenli ve huzurlu bir İstanbul inşa etmektir. Onlar hangi ittifak içerisinde olursa olsun, kimlerle masaya oturursa otursun biz hep milletin masasında olacağız.” diye konuştu.

İBB’nin geçtiğimiz 5 yıl içerisinde “başarısız” olduğunu söyleyen Kurum, “Verdiği vaatleri gerçekleştirmemiştir. İstanbul’u gelecek hedefleri için bir basamak olarak görmüştür. Verdiğiniz sözlerin arkasında durmayarak İstanbul’a hizmet edilmez. İstanbul’a hizmet etmek aşk ister. Cumhur İttifakı’mızla birlikte milletimizle el ele gönül gönülle İstanbul’un her anında hep yanında olacağız. Projelerimizi 31 Mart akşamı İstanbullu kardeşlerimizle birlikte gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve CHP’nin ittifak yapıp yapmadığıyla ilgili soru üzerine Kurum, "İstanbul’da mevcut yönetim şu an ne yapacağını bilmiyor ve çaresiz bir durumdadır. Anketlerde de geriye düşmesi sebebiyle kimle nasıl ittifak içerisinde olurum derdiyle dertleniyor. Kent uzlaşısı gibi farklı gündemler getirerek bir çıkış arayışı içerisindedir. Buradaki bu güçlü ses kandili rahatsız ediyor. Kandil’den işaret ettikleri ittifak kent uzlaşısı adı altında kirli bir ittifaktır. Masa etrafında ve altında kimin olduğunu bilmediğimiz, uzantılarının nerede olduğunu çok iyi bildiğimiz bir uzlaşıdan bahsediyorlar.” dedi.