Muna Kahveci: Hiçbir şekilde kotanın değiştirilmesini istemiyoruz

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Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, kotanın değiştirilmesini redderek, “Seçim sisteminin tek devreli olmasını istiyoruz.” dedi.

Muna Kahveci, sosyal medya platformu Facebook üzerinden yaptığı paylaşımda, “Türkmenlen seçim yasasına ilişkin görüşlerini hatırlatarak, seçim sisteminin tek devreli olmasından yana olduğumuzu tekrarlıyoruz.” dedi.

"Türkmen milletinin çıkarları ve siyasi programları göze aldığımızda Federal Mahkemenin taleplerimizi dikkate alması ve kotaya ilişkin şikayetleri reddetmesi gerektiğini görüyoruz." diyen Muna Kahveci, “Federal Mahkemenin kota sandalyelerini değiştirmesi durumunda, Kürdistan Bölgesi'ndeki 4 ilinde Türkmen nüfusunun dağılımını dikkate alarak, Türkmen vatandaşlarının en büyük oranının Erbil ilinde olduğunu bilmelidir. Bölgedeki Türkmenler, Kürdistan Parlamentosunda her zaman temsilcileri olacağını açıkça belirtmek isteriz. Hiçbir zaman siyasi çalışmalarımıza ve Kürdistan Bölgesi'nin siyasi sürecine ve yönetimine katılımımıza engel konulamaz.” ifadelerini kullandı.

KYB’nin itiraz ettiği maddeler şunlar:

1’nci madde: Kürdistan Parlamentosu 111 üyeden oluşmaktadır.

9’uncu madde: Irak Kürdistan Bölgesi’nin tamamı bir seçim bölgesidir.

15’inci madde: Kürdistan Bölgesi’nde seçmenlerin kaydını seçim merkezlerince hazırlanacaktır, sıralama alfabetik olacaktır.

22’nci madde: Kürdistan Bölgesi'ndeki her siyasi oluşum, Kürdistan düzeyinde en az yüzde 30'u kadınların yer aldığı bir aday listesi sunma hakkına sahiptir.

36’ncı madde:

1: Keldanilere, Asurlular ve Süryanilere 5 sandalye ayrılacak; Söz konusu bileşenlerden aday olacaklar kendi aralarında yarışacak.

2: Türkmenlere 5 sandalye ayrılacak, bu bileşenlerden aday olacaklar kendi aralarında yarışacak.

3: Ermenilere 1 sandalye ayrılacak, bu listeden aday olacaklar kendi aralarında yarışacak.

KYB'nin itiraz gerekçesi

KYB, bileşenlere tahsis edilen 11 sandalyenin bazı siyasi kesimlerce kullanıldığını gerekçe ederek 2 Mayıs 2023’te Irak Yüksek Federal Mahkemesine başvuruda bulunmuştu.

Federal Mahkeme de KYB’nin bu şikayeti üzerine defalarca toplanmış ancak karar her seferinde ertelenmişti.