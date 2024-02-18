Muş’ta otomobil takla attı: 4 yaralı
HABER MERKEZİ
Muş’un Korkut ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Korkut ilçesinden Karakale beldesine giden otomobil, kontrolden çıkarak takla attı.
Otomobildeki 4 kişi araç içerisinde sıkıştı.
Durumun bildirilmesi üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
AFAD ekipleri tarafından araçtan çıkarılan yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.