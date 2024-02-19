DEM Parti yerel seçim bildirgesini açıkladı

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), 31 Mart mahalli idareler genel seçimlerine yönelik seçim bildirgesini açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Ankara'da bir otelde seçim bildirgelerinin açıklandığı toplantıda konuştu.

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekincelerin kaldırılması için mücadele yürüteceklerini açıklayan DEM Parti yönetimi, eş başkanlık ve çok dilli belediyecilik vaatlerinde bulundu.

Bir yandan adaylarını açıklayan DEM Parti yönetimi diğer yandan da seçim vaatlerini seçmenlerle paylaşıyor. DEM Parti yerel yönetimleri kazanmaları halinde izleyecekleri politikaları içeren “Yerel Seçim Bildirgesi”sini dün kamuoyuyla paylaştı.

Bildirgelerinin özgür kentleri yerel demokrasi ile nasıl kuracaklarının programı olduğunu belirten Hatimoğulları, "Bildirgemiz, adaletin, barışın, özgürlüğün, eşitliğin, kardeşliğin, demokratik sistemin yerelden nasıl yayılacağının göstergesidir." dedi.

Çocukları için anadilde kreş vaadi

Bildirgede yerel yönetimlere seçilmeleri halinde DEM Partili yöneticilerin köy ve mahalle meclislerinin kurulmasını teşvik edeceği vurgulandı. Çocuklar için anadilde kreşler açılacağına dikkat çekilen bildirgede

“- Yerel yönetimlerde kadınların eşit katılımını sağlamayı, kadın kentleri yaratmayı,

-Her yurttaşın barınma hakkını savunur, doğayla uyumlu, depreme ve afetlere dirençli konut inşa etmenin yerel yönetimlerin temel görevlerinden biri olduğunu,

-Belediye meclisleri ve il genel meclislerinin politika üreten, denetim görevi yapan ve halkın eğilimleri ile taleplerini yansıtan bir kurum olarak görev yapmasını,

-Çocuklar için anadilinde eğitim veren kreşler açmayı,

-Farklı halkların ve inançların yerel yönetimlerde temsil edilmesini ve kültürel ihtiyaçlarının karşılanmasını savunuyoruz.” gibi vaatlere yer verildi.

Köy, mahalle ve kent meclisleri ile kadın ve gençlik meclislerinin yaygınlaştırılacağı ifade edilen bildirgede “Meclis toplantılarını halka açık yapacağız ve demokratik kitle örgütlerinin toplantılara katılımını sağlayacağız.” denildi.

Tuncer Bakırhan da yerel yönetimlerinde insanların özgürce yaşayacağı kentler için uğraştıklarını, çok dilli belediyeciliği, eş başkanlık sistemini ve yerel demokrasi deneyimlerini ülkenin tarihine yazdıklarını ifade etti.

Yerel demokrasinin aynı zamanda merkeziyetçilikten kaynaklanan sorunların da çözümünün anahtarı olduğunu kaydeden Bakırhan, "Bir daha kayyumlar yoluyla halkın iradesinin gasp edilmesine izin vermeyeceğiz." dedi.

Eş başkanlık sistemine devam etme vaadi

Kürt siyasetinin uzun yıllardır belediyelerinde uyguladığı eş başkanlık sistemi de bildirgede yer aldı. Sistemin, resmiyeti olmasa da, uygulamada süreceğine işaret edilen bildirgede, kadınlar için şu vaatler yer aldı: “Kadın politikalarının etkin bir şekilde uygulanabilmesi için Kadın Politikaları Daire Başkanlıkları ile Kadın Politikaları Müdürlüklerini yeniden açacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Dayanışma Günü çalışan kadınlar için idari izin; tüm kadınlar için ise ücretsiz ulaşım günü ilan edeceğiz.”