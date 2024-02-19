Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı

HABER MERKEZİ

Diyarbakır, Antep, Urfa, Mardin, Hatay, Kilis ve Amasya'da kuvvetli sağanak beklenirken, Ağrı ve Van'da kar yağışının etkisini göstereceği tahmin edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 19 Şubat hava durumu raporunu paylaştı.

Rapora göre; Adana, Rize, Samsun, Trabzon, Diyarbakır, Antep, Urfa, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Amasya'da kuvvetli sağanak beklenirken, Ağrı ve Van'da ise kar yağışı bekleniyor.

Yağışların bu sabah saatlerinde Hatay, Osmaniye ve Kilis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Öte yandan hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin biraz üstünde seyredeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTEP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

URFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

AĞRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı

ERZURUM °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, güney ilçeleri karla karışık yağmur, yüksekleri kar yağışlı