Irak'ta çocuk işçi sayısı arttı: Ailelerin %30'unda çocuk işçi bulunuyor

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Irak'ta yolsuzluk, işsizlik, ve çok sayıda göçmen bulunması nedeniyle ülkede çalışan çocuk sayısı yüksek seviyelere ulaştı. Irak’ta eğitim çağındaki 1 milyondan fazla çocuk çeşitli alanlarda çalışıyor.

Irak İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Ali Beyati, çalışmak zorunda kalan çocukların çoğunun okul çağında olduğunu belirterek, bu çocukların çeteler tarafından uyuşturucu kaçakçılığı ve fuhuşa zorlandığını söyledi.

Irak Sosyal İşler Bakanlığındaki çeşitli kaynaklara göre okul çağındaki 1 milyondan fazla çocuk çalışıyor. Çocukları ev işleri ve inşaat gibi çeşitli alanlarda çalışanlar, Iraklı ailelerin %30'unu oluşturuyor.

Bazı çocuklar hırsızlık, dilencilik, çöp toplama ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlere de karışıyor, kız çocukları ise gece kulüplerinde çeteler tarafından fuhuş ve ticarete maruz bırakılıyor.

Irak İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Beyati, çalıştırılan çocukların 15 yaşın altında olduğunu, eğitim ve sağlık haklarından mahrum bırakıldığını vurgularken, çocuk işçiliğinin atmasını Irak'taki çatışmaya, mülteci ve göçmen sayısındaki artışa, artan yoksulluk seviyelerine, işsizliğe, enflasyona ve yolsuzluğa bağladı.

Beyati, çocukları çalıştıran çetelerin Irak'ta kanunların zayıf uygulanmasından ve toplumsal farkındalığın zayıf olmasından yararlandığını dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) raporuna göre çoğu çocuk olmak üzere 4 milyon 500 binden fazla insan, yani ülke nüfusunun yüzde 11,7'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.

Irak Planlama Bakanlığı verilerine göre Irak pazarındaki işgücünün %1 ila %2'sini çocuklar oluşturuyor.

Irak Sosyal İşler Bakanlığı yasaları, çocukları çalıştıranların, çalışma izninin askıya alınması veya iptal edilmesi cezasına çarptırılmasını kapsıyor.