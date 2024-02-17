Politika

İsrail, Refah'a kara saldırısı için tarih verdi

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ortadoğu İsrail savaş Gazze Hamas Refah

HABER MERKEZİ 

İsrail savaş kabinesi üyesi Benny Gantz, Hamas'a elindeki tüm rehineleri serbest bırakması yönünde çağrı yaparken, aksi durumda Gazze'nin güneyindeki Refah’a kara saldırısı başlatacaklarını belirtti.

Geçmişte Savunma Bakanlığı yapan Gantz, "Dünya ve Hamas liderleri şunu bilmek zorunda: Eğer Ramazan'a kadar rehinelerimiz evde olmazsa çatışmalar her yerde devam edecek, buna Refah da dahil." dedi.

Sivil nüfusun yoğunlaştığı bölgede bir kara operasyonunun büyük bir insani trajediye sebep olabileceği konuşuluyor.

Gantz, saldırı senaryosunda İsrail'in ABD'li ve Mısırlı partnerleriyle sivillerin tahliyesini kolaylaştırmak ve "can kaybını en aza indirmek" için harekete geçeceğini söyledi.

Daha önce Gazze'den sığınmacı almayı istemediğinin işaretlerini birçok kez veren Mısır, olası bir saldırıda kaçan insanların barınması için Gazze sınırı boyunca yüksek beton duvarlarla çevrili bir alan inşa etmeye başladı.

Birçok başkent, geçen hafta boyunca İsrail'in Refah'a yapacağı potansiyel bir kara saldırına karşı muhalefetlerini getirdi. İsrail'in Gazze'de yaptığı hava ve kara saldırıları sonucunda birçok insan güneye doğru ilerleyip Refah'a sığınmıştı. Şehrin nüfusu bir buçuk milyonu geçti.

Ramazan ayı bu yıl 10 Mart'ta başlıyor.

Savaş boyunca İsrail'i destekleyen ABD, Almanya ve İngiltere gibi ülkeler bile Refah'a saldırılma olasılığına karşı açıklamalarda bulundu.

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