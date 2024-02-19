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Irak Su Kaynakları Bakanı: Gelecek yaz için yeterli su sağlandı

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Irak göç su yağmur kuraklık

HABER MERKEZİ 

Irak Su Kaynakları Bakanlığı, son yağış dalgasının ardından önümüzdeki yaz mevsimi için ihtiyaç duyulan su miktarının toplandığını bildirdi.

Su Kaynakları Bakanı Aun Ziyab, Kerkük'teki Dubs Barajı'na yaptığı ziyarette, son dönemde yaşanan yağış dalgasının Irak'taki stratejik su rezervlerini güçlendirdiğini ve önümüzdeki yaz için gerekli suyun toplandığını söyledi.

Son yağmurların su kaynaklarının artması ve suyun akarsulara ve nehirlere geri dönüşü üzerinde büyük etkisi olacağını dile getiren Bakan Ziyab, yaz sezonunda kullanmak üzere mümkün olduğunca fazla su toplamaya çalıştıklarını aktardı.

Irak Göç ve Mülteciler Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada, kuraklık nedeniyle 7 binden fazla çiftçinin kırsal kesimden şehir ve illere göç ettiğini açıklamıştı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün son raporuna göre 2023 Mart ortası itibarıyla Irak'ın 10 ilinde 12 bin 212 aile yani 73 bin 272 kişi kuraklık nedeniyle farklı bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

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