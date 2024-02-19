Yerlikaya'dan Kürtçe tiyatro yasağına tepki: Böyle yasak olmaz

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Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Böyle yasak olmaz." diyerek Kürtçe tiyatro yasağını kaldırdığını bildirdi.

Şano Ar tarafından Kürtçeye çevrilen, Antep ve Ağrı’da sahnelenmesi engellenen “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyunu İstanbul Şişli’de de engellenmişti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanmasına tepki göstermesinin ardından İçişleri Bakanlığından kendisi ile iletişime geçildiğini yazdı.

Hakan’ın aktardığına göre Ali Yerlikaya “Böyle yasak olmaz.” diyerek yasak kararını kaldırmış.

Söz konusu Kürtçe tiyatro oyununun Şişli’de sahneleneceğini vurgulayan Hakan, “Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür.” diye yazdı.

Yasak kararının ardıdnan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Kürtçe olarak yapılan açıklamada, "Qral û Travîs oyunu bir kez daha yasaklandı. Kürt tiyatrosunun yasaklanması Kürt düşmanlarının çirkin yüzünü gösteriyor. Bu zihniyeti kınıyoruz, bu zihniyete karşı dilimizi her zamankinden daha fazla savunacağız.‬ Yaşasın Kürt dili ve Kürt tiyatrosu!" ifadelerine yer verilmişti.