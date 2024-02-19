Politika

Yerlikaya'dan Kürtçe tiyatro yasağına tepki: Böyle yasak olmaz

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Tiyatronun engellendiği gece
Tiyatronun engellendiği gece
türkiye tiyatro yasak Kürtçe

HABER MERKEZİ 

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Böyle yasak olmaz." diyerek Kürtçe tiyatro yasağını kaldırdığını bildirdi.

Şano Ar tarafından Kürtçeye çevrilen, Antep ve Ağrı’da sahnelenmesi engellenen “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyunu İstanbul Şişli’de de engellenmişti.

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, Şişli’de “Qral û Travîs” adlı Kürtçe tiyatro oyununun yasaklanmasına tepki göstermesinin ardından İçişleri Bakanlığından kendisi ile iletişime geçildiğini yazdı.

Hakan’ın aktardığına göre Ali Yerlikaya “Böyle yasak olmaz.” diyerek yasak kararını kaldırmış.

Söz konusu Kürtçe tiyatro oyununun Şişli’de sahneleneceğini vurgulayan Hakan, “Saçma yasağı yasaklayan Yerlikaya’ya bin teşekkür.” diye yazdı.

Yasak kararının ardıdnan Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) Kürtçe olarak yapılan açıklamada, "Qral û Travîs oyunu bir kez daha yasaklandı. Kürt tiyatrosunun yasaklanması Kürt düşmanlarının çirkin yüzünü gösteriyor. Bu zihniyeti kınıyoruz, bu zihniyete karşı dilimizi her zamankinden daha fazla savunacağız.‬ Yaşasın Kürt dili ve Kürt tiyatrosu!" ifadelerine yer verilmişti.

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv