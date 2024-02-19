Sadr Hareketi’ne bağlı aktivistin cesedi yol kenarında bulundu
HABER MERKEZİ
Sadr Hareketi’ne bağlı aktivist Eyser Xafaci’nin cesedinin Babil'e giden uluslararası yolda bulunması üzerine Seraya es-Selam'a bağlı güçler alarma geçti.
Aktivist Eyser Xafaci’nin, dün 18 Şubat’ta "bilinmeyen bazı kişiler" tarafından kaçırılması üzerine, cansız bedeni bugün 19 Şubat’ta Babil'e giden uluslararası yolda bulundu.
Irak basınında çıkan haberlere göre Seraya es-Selam üyesi Xafaci, bir Land Cruiser tipi araçla Babil'den Bağdat'a kaçırıldı.
Seraya es-Selam güçlerinin alarma geçtiği belirtilen haberlerde olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı.