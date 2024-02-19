Anavatan Partisi de İstanbul'dan aday çıkardı

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Anavatan Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Umut Çınar, gösterildi.

İstanbul'un ticari potansiyelini ve marka değerini artırmak için çalışmalar yapacağını söyleyen Çınar, "Şehrin ekonomik büyümesine katkı sağlamayı hedefliyorum." dedi.

Dünya Yaşlılık Derneği ve Dünya Markalar Derneği Başkanı Umut Çınar, yaşlılara ve iş dünyasına odaklanan projeler geliştireceklerini de ifade etti.

Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AKP) eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti’den Buğra Kavuncu, Zafer Partisi’nden Azmi Karamahmutoğlu, Saadet Partisi’nden Birol Aydın, bağımsız aday Taylan Yıldız, DEM Parti’den Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni, Yeniden Refah Partisi’nden partinin Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Altınöz ve Memleket Partisi’nden Berk Hacıgüzeller İstanbul Büyükşehir Belediyesi için (İBB) yarışacak.

Mahalli idareler genel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024’te gerçekleştirilecek.