Özgür Özel'den Hatay mesajı: Sesi duymazsak sıkıntıya düşeriz

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığına ilişkin, "Anket, Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz durumda seçimi alacağımızı gösteriyor." dedi.

Özgür Özel, NOW TV'ye yaptığı açıklamada, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın adaylığı konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Hatay'da yaptıkları detaylı analizler ve anketler sonucunda, mevcut durumun değişmesi gerektiğine dair önemli bulgulara ulaştıklarını söyleyen Özel, "Anketler, Lütfü Bey'in onayıyla birlikte bir alternatif geliştirdiğimiz takdirde seçimi alacağımızı gösteriyor. Eğer Hatay'ın sesini duymazsak, bu durumun bizi sıkıntıya sokacağını gösteriyor." diye konuştu.

Hatay için bir "Hatay İttifakı" kurulması gerektiğini savunan Özgür Özel, bu ittifakın kurulmaması halinde Cumhur İttifakı'nın adayının önemli bir şans yakalayacağını vurguladı.

CHP lideri Özel, "Hatay İttifakı'nı kurmak için üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. Önümüzde 36 saatimiz var ve bu süreci en doğru şekilde yönetmek zorundayız." ifadesini kullandı.

CHP'nin, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin stratejisini net bir şekilde ortaya koyan Özgür Özel, Hatay'da yaşanacak olası bir değişiklikle ilgili tüm detayları Lütfü Savaş ile paylaşacağını aktardı.

Yeniden aday gösterilmesi tartışmalara yol açan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, dün Ankara’da düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılmamıştı.