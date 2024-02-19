Yaşam

Bir deprem daha: Malatya 4.3 şiddetinde sallandı

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kürdistan Malatya deprem

HABER MERKEZİ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinden depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Bilgilere göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 12:23'te gerçekleşen depremin derinliği 17.7 km olarak ölçüldü.

Bugün, saat 04.25'te Muğla'nın Marmaris ilçesi ve 10.45’te Bursa Gemlik’te depremler yaşanmıştı.

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