Bir deprem daha: Malatya 4.3 şiddetinde sallandı
HABER MERKEZİ
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinden depreme ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Bilgilere göre merkez üssü Malatya'nın Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 12:23'te gerçekleşen depremin derinliği 17.7 km olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 19, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Doğanşehir (Malatya)
Tarih:2024-02-19
Saat:12:23:21 TSİ
Enlem:38.09333 N
Boylam:37.81278 E
Derinlik:17.7 km
Detay:https://t.co/SqH2foBS2F@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Bugün, saat 04.25'te Muğla'nın Marmaris ilçesi ve 10.45’te Bursa Gemlik’te depremler yaşanmıştı.