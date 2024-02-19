Politika

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Akın görevden alındı

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türkiye DEVA Partisi Ankara

HABER MERKEZİ 

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Ankara İl Başkanı Nutku Akın’ın görevden alındığı duyuruldu.

Partiden yapılan açıklamada, gerekçe olarak Akın’ın "parti tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle" görevden alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Genel Merkez Başkanlık Kurulumuzun 18 Şubat 2024 tarihinde aldığı karar gereği DEVA Partisi Ankara il başkanı Nutku Akın DEVA Partisi tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilerek görevden uzaklaştırılmıştır."

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