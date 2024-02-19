DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Akın görevden alındı
HABER MERKEZİ
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Ankara İl Başkanı Nutku Akın’ın görevden alındığı duyuruldu.
Partiden yapılan açıklamada, gerekçe olarak Akın’ın "parti tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle" görevden alındığı belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genel Merkez Başkanlık Kurulumuzun 18 Şubat 2024 tarihinde aldığı karar gereği DEVA Partisi Ankara il başkanı Nutku Akın DEVA Partisi tüzüğüne aykırı davranışları nedeniyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilerek görevden uzaklaştırılmıştır."