İran, ABD askerlerinin Irak'tan çekilmesinden yana

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İran Dışişleri Bakanlığı, Irak'ta bulunan ABD birliklerinin Irak, hükümet ve parlamentodaki güvenlik durumunu daha da istikrarsızlaştıracağını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, basına yaptığı açıklamada, “Irak'taki ABD kuvvetlerinin Irak'taki varlığının hiçbir zaman ülkenin güvenliğini sağlamadığını düşünüyoruz, onların varlığını bölgeyi istikrarsızlaştırma olarak değerlendiriyoruz.” dedi.

Irak Hükümeti ve halkının, ABD kuvvetlerinin Irak'ta kalıp kalmayacağına karar verme hakkına sahip olduğunu belirten Kenani, “Irak Hükümetinin ve halkının tutumu açıktır. Irak Parlamentosunun kararı yeterince açık ve biz Irak Hükümetinin, halkının ve parlamentosunun isteklerinin gerçekleşmesini destekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Irak’ın güvenliğinin sağlanması için ABD kuvvetlerinin ülkeden çekilmesi gerektiğine değinen Sözcü Kenani, “Irak Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ta güvenlik ve istikrarı tam olarak koruyabileceğinden eminiz." değerlendirmesinde bulundu.

İran’a bağlı silahlı grupların Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine yönelik 15 günden fazladır herhangi bir saldırısı olmadı. ABD’nin de Ürdün'de üç askerinin öldürülmesine misilleme olarak başlattığı saldırıları askıya aldığı değerlendiriliyor.

Reuters'in haberine göre İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Irak’taki İran'a yakın silahlı grupları Irak ve Suriye'deki ABD kuvvetlerine saldırmayı durdurmaya ikna etmek için son günlerde Irak'ı ziyaret etti.