Politika

Falih Feyyaz, Hakan Fidan ile bir araya geldi

author_image Kurdistan24 -Türkçe
Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Türkiye Dışişleri Bakanlığı)
Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz ve Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (Foto: Türkiye Dışişleri Bakanlığı)
türkiye Falih Feyyaz hakan fidan Irak Türkiye

HABER MERKEZİ

Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Feyyaz ile Ankara'da görüştüğü kaydedildi.

Paylaşımda, görüşmelerin detaylarına yer verilmezken, tarafların fotoğrafına yer verildi.

Hakan Fidan, 6 Ekim’de de Ankara'da Falih Feyyaz ve Hamis Hancer ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, 4 Ekim’de Ankara’ya ziyaret gerçekleştirerek Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya gelmişti.

Türkiye Savunma Bakanlığından (MSB) görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınması konularının masaya yatırıldığı ifade edilmişti.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv