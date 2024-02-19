Falih Feyyaz, Hakan Fidan ile bir araya geldi

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Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih Feyyaz, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın, Feyyaz ile Ankara'da görüştüğü kaydedildi.

Paylaşımda, görüşmelerin detaylarına yer verilmezken, tarafların fotoğrafına yer verildi.

Bakanımız @HakanFidan Haşdi Şabi Heyeti Başkanı Falih El-Feyyad ile Ankara’da görüştü. pic.twitter.com/5HzjojZCJt — T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) February 19, 2024

Hakan Fidan, 6 Ekim’de de Ankara'da Falih Feyyaz ve Hamis Hancer ile ayrı ayrı görüşmüştü.

Irak Savunma Bakanı Sabit Abbasi, 4 Ekim’de Ankara’ya ziyaret gerçekleştirerek Türk mevkidaşı Yaşar Güler ile bir araya gelmişti.

Türkiye Savunma Bakanlığından (MSB) görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, başta terörle mücadele ve hudut güvenliği olmak üzere atılabilecek müşterek adımlarla, iş birliğinin daha da ileri taşınması konularının masaya yatırıldığı ifade edilmişti.