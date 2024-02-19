Urfa’da yangın: tüp tankeri patladı

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Urfa’nın Siverek ilçesindeki sanayi sitesinde bir dükkanda çıkan yangında LPG tankeri patladı.

Siverek eski sanayi sitesinde bulunan bir dükkanda LPG tankeri patladı. Dükkanda bulunan akü ve yanıcı maddeler kısa sürede ateş alırken, iş yeri sahipleri ve vatandaşlar yangına yakın bölgeden arabaları uzaklaştırdı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken patlamaların yaşandığı, patlamada yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken dükkan kullanılamaz hale geldi.