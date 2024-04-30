Politika

AK Partili iki belediye meclis üyesinden istifa

Meclis üyelerinden birinin sağlık sorunları, diğerinin ise belediyede çalışması nedeni ile istifa ettiği belirtildi
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türkiye Akseki AK Parti belediye meclis üyesi

HABER MERKEZİ

Akseki'de Adalet ve Kalkınma Partisi’nden (AK Parti) Belediye Meclis üyeliğine seçilen Mehmet Ali Erdoğan ve Ayşe Küçük, görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Mehmet Ali Erdoğan ve Ayşe Küçük’ün sadece belediye meclis üyeliklerinden istifa ettikleri ve parti üyeliklerinin devam ettiği bildirildi.

Erdoğan'ın yerine 6’ncı sırada bulunan MHP'den Mehmet Ali Güleç, Küçük’ün yerine ise 7’nci sırada bulunan AK Parti’den Muhammed Dikmen geldi.

Meclis üyesi Mehmet Ali Erdoğan’ın sağlık sorunları nedeniyle, Ayşe Küçük’ün ise belediyede çalışması nedeni ile istifa ettiği belirtildi.

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