Politika

İstanbul'da 5 PKK şüphelisi gözaltına alındı

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FOTO: Arşiv
FOTO: Arşiv
türkiye PKK İstanbul

HABER MERKEZİ

İstanbul’da PKK’ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK için faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında deliller bulunan 8 şüpheli belirlendi.

Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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