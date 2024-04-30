İstanbul'da 5 PKK şüphelisi gözaltına alındı
HABER MERKEZİ
İstanbul’da PKK’ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, PKK için faaliyet yürüttüğüne ilişkin haklarında deliller bulunan 8 şüpheli belirlendi.
Savcılığın talimatı üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.