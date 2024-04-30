Politika

TBMM’de Anayasa mesaisi başlıyor: Kurtulmuş, Özel ve Bahçeli ile görüşecek

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TBMM
TBMM
türkiye TBMM anayasa Numan Kurtulmuş Özgür Özel Devlet Bahçeli

HABER MERKEZİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni Anayasa için bugün saat 11.30'da Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel'i, daha sonra da Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret edecek.

Numan Kurtulmuş’un grup başkanlarıyla yapacağı görüşmelerle TBMM’de yeni anayasa mesaisi başlıyor.

Kurtulmuş’un TBMM’deki ilk durağı CHP Grubu olacak. Numan Kurtulmuş'un aynı gün grup toplantısını yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesi bekleniyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, planlanan takvime göre diğer parti gruplarını da ziyaret edecek. Ardından siyasi partiler arasında anayasa yapımına yönelik istişareler gerçekleştirilecek.

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