Antep’te yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 17 yaralı

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Antep’te yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirirken, 17 kişi de yaralandı.

H.A. yönetimineki yolcu otobüsü eski Adana kara yolu Çayıroba Mahallesi yakınında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan 17 kişi de yapılan ilk müdahelenin ardından hastanelere kadırıldı.

Yaşamını yitiren kişinin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, yaralanan sürücü, tedavisinin ardından gözaltına alındı.