Ekonomi

Kürdistan Bölgesi'ndeki sınır kapılarında ilk kez “GPS Sistemi” kullanılacak

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Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher
Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher
kürdistan GPS Ano Cewher Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Haberleşme ve Ulaştırma Bakanı Ano Cewher, sınır kapılarında ilk kez olarak “GPS Sistemi” kullanılacağını söyledi.

Ano Cewher, bugün (30 Nisan 2024) düzenlenen basın toplantısında, Irak Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli olarak Kürdistan Bölgesi'ndeki sınır kapılarında ilk kez olarak "GPS" sistemi kullanılacağını bildirdi.

Proje kapsamında 300’e yakın iş imkanı sağlanacağını duyuran Bakan Cewher, “Bu sistem sayesinde sınır kapılarından Kürdistan Bölgesi'ne gelen tırlar elektronik olarak takip edilecek ve yükleri kontrol edilecek. Bu proje, Kürdistan Bölgesi, Irak, komşu ülkeler ile Körfez ülkelerinin çıkarındadır.” dedi.

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