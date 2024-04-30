Akre’de otizm merkezi hizmete açıldı

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Kürdistan Bölgesi Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kwestan Muhammed, Akre’de açılışını yaptığı otizm merkezinde, Irak Hükümetinden otizmli kişilere aylık bağlanması istendiğini belirtti.

Duhok’a bağlı Akre ilçesinde bugün (30 Nisan 2024), devlete ait bir otizm merkezi açıldı.

Merkezin açılışına katılan, Kürdistan Bölgesi Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Kwestan Muhammed, basın karşısına geçti.

Akre'de otizm merkezinin açılmasının ailelerin yükünü hafifleteceğini belirten Muhammed, “Kürdistan Bölgesi'nde 3 binin üzerinde otizmli vatandaş bulunmakta.” ifadelerini kullandı.

2019 yılından bu yana otizmli kişileri kaydetme çalışmalarına başladıklarını hatırlatan Bakan Kwestan Muhammed, “10 Mart 2020 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı içeren otizmlilere aylık bağlanmasına ilişkin rapor, oylamaya hazırdı. Ancak 3 Kasım 2020 tarihinde başlayan karantina süreci aksattı. En son 2023 yılının kasım ayında Irak Hükümetinden aylığa bağlanmaları için otizmli insanlara para tahsis etmesini talep etmiştik. Bakanlar Kurulu, geçen hafta Irak Maliye Bakanlığından kendilerine para tahsis etmesine yönelik talebi kabul etti.” dedi.