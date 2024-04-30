Sudani: Kürdistan Parlamento seçiminin bileşenlerin katılımıyla yapılması önemli

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Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani, Kürdistan Parlamento seçiminin tüm bileşenlerin katılımıyla ve siyasi anlaşma çerçevesinde yapılmasının önemini vurguladı.

Irak Başbakani Sudani, bugün (30 Nisan 2024) Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Başkanı Ömer Ahmed ile bir araya geldi.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Sudani görüşmede Kürdistan Parlamento seçimlerinin yapılmasının önemine vurgu yaparak, seçimlerin siyasi anlaşma çerçevesinde ve tüm bileşenlerin katılımıyla yapılması gerektiğini söyledi.

Açıklamada, Irak Başbakanı Sudani ile Seçim Komisyonu Başkanı Ahmed’in, komisyonun Kürdistan Parlamento seçimlerine ilişkin son hazırlıklarını görüştüğü kaydedildi.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, 18 Mart 2024'te Irak'taki mevcut durum, Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan parlamento seçimleri ve Federal Mahkeme kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "Partimizin Kürdistan Bölgesi halkının ve anayasal kurumlarının iradesi dışında anayasaya aykırı bir karar ve dayatma sistemi benimsememesini, hukuka aykırı ve anayasaya aykırı olarak yapılan seçimlere katılmamasını halkımızın ve ülkemizin menfaati olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

Federal Mahkeme, 21 Şubat 2024'te Kürdistan Parlamento Seçim Yasasına ilişkin 11 duruşmanın ertelenmesinin ardından, 6’ncı tur parlamento seçimlerini yürütme ve gözetleme görevinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna verilmesine karar verdi.

Federal Mahkeme ayrıca, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine karar verdi.

Mahkemenin kararıyla, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda bileşenlere tahsis edilen kota sandalyeleri kaldırılmış oldu.