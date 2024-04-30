Politika

Başbakan Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisini kabul etti

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Başbakan Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisini kabul etti
Başbakan Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisini kabul etti
kürdistan Mesrur Barzani Kürdistan Parlamento seçimleri İngiltere’nin Irak Büyükelçisi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Stephen Hitchen ile seçimi görüştü.

Başbakan Barzani, bugün (30 Nisan 2024) İngiltere’nin Irak Büyükelçisi Hitchen ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Görüşmede Kürdistan Parlamento seçimlerini ele alan her iki taraf da seçimlerin karşı karşıya olduğu sorunların çözülmesi, engellerin kaldırılması ve tüm tarafların seçime katılması gerektiği konusunda hemfikirdi.

Başbakan Barzani, uluslararası toplumun gözetiminde, güvenilir, şeffaf, yasal ve adil bir şekilde yapılacak, Kürdistan Bölgesi'ndeki bileşenlerin haklarının korunmasını garanti altına alacak bir seçimi destekleyeceklerininin altını çizdi.

Görüşmede Kürdistan halkının anayasal haklarının sağlanması, maaş ve mali hakların gönderilmesi, Peşmergeye desteğin sürdürülmesi gibi konular da ele alındı.

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