Netanyahu'dan Refah açıklaması: Takas olsa da olmasa da kara saldırısı başlatacağız

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas ile esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Gazze'nin güneyindeki Refah’a kara saldırısı başlatacaklarını bildirdi.

İsrail Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Gazze'ye yönelik saldırıları "hedeflerine ulaşmadan" durdurmayacaklarını kaydeden Netanyahu, esir takası mutabakatına varılsa da varılmasa da Refah'a kara saldırısı başlatacaklarını vurguladı.

Netanyahu'nun yerinden edilmiş 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a kara saldırısı açıklamasının İsrail ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin devam ettiği süreçte gelmesi dikkati çekti.

Mısır basınında dün çıkan haberde, Hamas heyetinin Kahire'den ayrıldığı ve ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceği bildirilmişti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron da dün Riyad'da yaptığı açıklamada, Hamas'a İsrailli esirleri serbest bırakması karşılığında 40 günlük ateşkes ve binlerce Filistinli esirin serbest bırakılmasının teklif edildiğini söylemişti.