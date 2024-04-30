“Canavar” gördüğünü söylüyordu: Odasından on binlerce arı çıktı

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ABD’de küçük bir kızın "odamda canavar görüyorum" şikayetleri üzerine yapılan incelemede, odasından 60 binin üzerinde arı çıkarıldı.

ABD’nin North Carolina eyaletinin Charlotte şehrinde bir çiftlik evinde yaşayan 3 yaşındaki Saylor Class, ebeveynlerine odasında canavar gördüğüne dair şikayette bulundu ancak anne ve babası, küçük kızlarının şikayetini başlangıçta hayal ürünü olarak değerlendirdi.

Anne Massis Class, kızının şikayetlerini çok ciddiye almadıklarını hatta kızlarına bir şişe su verdiklerini ve canavarı gördüğünde ona suyu sıkmasını söylediklerini aktardı.

Fakat devam eden aylarda Saylor Class’ın, odasında bir şey olduğuna dair şikayetlerinin daha da arttığını bildiren aile, tavan arası ve baca yakınında arı oğulu olduğunu fark etmesinin ardından, 3 yaşındaki kızlarının şikayetlerini dikkate almaya başladı.

Ailenin eve çağırdığı arıcı, küçük kızın yatak odasındaki tavanın arasında arıların uçuştuğunu gördü.

Arıcı, beraberinde getirdiği termal bir kamerayla küçük kızın kaldığı odanın duvarını taradı ve on binlerce arının tavan arasında yuvalandığını tespit etti.

Arıların duvarın bu kadar derinine indiğine daha önce şahit olmadığını dile getiren arıcı, arıların dışarı çıkması için tavan arası havalandırmasının yanından bir delik açtı.

Arıcı, 55-65 bin kadar arıyı ve 45 kilogramlık bal peteğini, tavan arasından çıkardı. Evden çıkarılan arılar, vakum makinesi yardımıyla kovana toplandı.

Massis Class, arıların evden çıkışına ilişkin görüntünün, korku filmlerini andırdığını belirtti.

Tavan arasında 8 ayı aşkın süre boyunca yuvalandığı düşünülen arıların, evin elektrik kablolarına da zarar verdiği belirtildi.