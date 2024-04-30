Dana Gas: Kor Mor'da gaz üretimi yeniden başlayacak

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Dana Gas şirketi, drone saldırısı sonrası Kor Mor’da durdurulan gaz üretiminin tekrardan başlayacağını bildirdi.

Dana Gas’tan Kurdistan24’e iletilen yazılı bildiride, 26 Nisan Cuma günü, Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı sonrası durdurulan üretimin başlayacağı belirtildi.

Bildiride, şu ifadelere yer verildi:

“Hem Irak hem de Kürdistan Bölgesi hükümetleri tarafından Kor Mor gaz sahasının güvenliğinin güçlendirilmesine yönelik atılan pratik adımlara uygun olarak ve alınan üst düzey taahhütler doğrultusunda Dana Gas ve ortakları, operasyonların ve üretimin yeniden başlatılması için gerekli adımları attı.”

Kor Mor sahasındaki çalışmaların yeniden başlatılmasının aşamalı olarak uygulanacağı aktarılırken, sahada çalışanların ve işyerlerinin güvenliğinin korunması için gerekli tedbirlerin alınacağı da vurgulandı.

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına 26 Nisan Cuma günü drone ile saldırı düzenlenmişti.

Söz konusu saldırı nedeniyle sahada görevli 4 Yemenli görevlinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenilmişti.

Elektrik ve Doğal Kaynaklar bakanlıklarının yayınladığı ortak bildiriyle, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı dolayısıyla enerji santrallerine gaz tedarikinin durduğunu, yaklaşık 2 bin 500 MW elektrik kesintisi yaşandığını aktarmıştı.

Hükümet Sözcüsü Peşewa Hewramani, 26 Nisan 2024 yaptığı açıklamada, "Kötü niyetli ve sabotajcı eller bir kez daha Kormor gaz sahasını terör eylemiyle hedef aldı. Maalesef şu ana kadar 4 Yemenli işçi şehit oldu. Ayrıca saha büyük zarar gördü, bu da elektrik düşüşünü önemli ölçüde etkileyecektir.” demişti.

Geçmişte Irak'ta, özellikle Kürdistan Bölgesi'nde enerji sektörünün ve ekonomik altyapının iyileştirilmesi için iyi çabalar sarf edildiğinin altını çizen Hewramani, açıklamasının devamında federal hükümete şu sözlerle çağrıda bulunmuştu:

“Tekrarlanan bu saldırıların durdurulması gerekiyor ve bu terör eyleminin faillerinin bulunarak adalete teslim edilmesi ve bu eylemlerin tekrarının önlenmesi için federal hükümetin ilgili kurumlarına acil koordinasyon ve yardım çağrısında bulunuyoruz.”