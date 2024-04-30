Politika

Erdoğan-Özel buluşmasının yeri ve saati belli oldu

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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel AK Parti CHP

HABER MERKEZİ 

AK Parti Genel Başkanı ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasındaki görüşme AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Erdoğan ile Özel'in 2 Mayıs Perşembe gerçekleştireceği görüşmenin saat ve yeri belli oldu.

AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özel arasında merakla beklenen buluşma AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Perşembe günü yapılacak görüşme saat 16.00'da başlayacak.

Özgür Özel tercih ettiği mekanın Çankaya Köşkü olduğunu açıklamıştı.

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