Politika

ABD: Neçirvan Barzani'nin seçim yapılmasına yönelik çabalarının farkındayız

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kürdistan ABD Dışişleri Bakanlığı Kürdistan Parlamento seçimleri Neçirvan Barzani

HABER MERKEZİ 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani’nin Kürdistan Parlamento seçimlerinin özgür ve adil bir şekilde yapılması yönündeki çabalarına vurgu yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, Kurdistan24 muhabirinin Kürdistan Parlamento seçimlerine ilişkin sorusunu yanıtladı.

Vedant Patel, Neçirvan Barzani ile diğer tarafların Kürdistan Parlamento seçimlerini gerçekleştirilmesi için çalışmalar yaptığından haberdar olduklarını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı, zamanında özgür ve adil seçimler yapılması çağrısında da bulundu.

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