Politika

İsrail, UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'ye vize vermedi

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ortadoğu İsrail Gazze Filistin UNRWA Mısır Philippe Lazzarin

HABER MERKEZİ 

İsrail, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini'nin vize başvurusunu kabul etmedi.

İsrail'in resmi yayın kuruluşu KAN'da yer alan habere göre İçişleri Bakanı Moshe Arbel'in Lazzarini'nin İsrail'e giriş için yaptığı vize başvurusunu reddetme kararı aldı.

Lazzarini'nin İsrail üzerinden Gazze’ye gitmek için vize başvurusunda bulunduğu belirtildi.

Philippe Lazzarini, 18 Mart'ta Mısır üzerinden saldırı altındaki Gazze'nin güneyinde yer alan Refah'a gitmeyi planladığını ancak İsrail'in bölgeye girişine izin vermediğini aktarmıştı.

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