12 ilde DAİŞ’e yönelik operasyon: 41 şüpheli yakalandı

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Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 ilde terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyonlarda 41 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, operasyonlara ilişkin detaylı bilgilere yer verdi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Bolu, Eskişehir, İstanbul, Kırıkkale, Kilis, Kocaeli, Nevşehir, Sakarya, Antep, Urfa, Düzce ve Manisa’da olmak üzere 12 ilde terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiğini kaydeden Bakan Yerlikaya açıklamasında, “Operasyonlar sonucu terör örgütü DAİŞ içerisinde faaliyet gösteren, Bolu'da 5, Eskişehir'de 1, İstanbul'da 10, Kırıkkale’de 5, Kilis’te 5, Kocaeli'de 4, Nevşehir’de 3, Sakarya’da 1, Antep’te 1, Urfa’da 3, Düzce'de 1, Manisa’da 2 olmak üzere toplam 41 şüpheli yakalandı ve ruhsatsız tabancalara, çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.” ifadelerine yer verdi.