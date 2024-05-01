Politika

ABD'ye ait F-16 hava üssü yakınına düştü

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ABD F-16 uçak kazası Hava Kuvvetleri ABD

HABER MERKEZİ

ABD Hava Kuvvetlerine ait bir F-16 savaş uçağının New Mexico'daki Holloman Hava Üssü yakınında düştüğü açıklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle New Mexico'daki Holloman Hava Üssü yakınında düştü.

Pilotun güvenli bir şekilde uçaktan atladığı ve tedavi için hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Kazanın nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.

Yaşanan son kaza, son 6 ay içinde meydana gelen üçüncü ABD F-16’sı kazası olarak kayıtlara geçti.

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