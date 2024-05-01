Başbakan Barzani’den 1 Mayıs mesajı
HABER MERKEZİ
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yazılı bir mesajla kutladı.
Başbakanı Barzani, yayımladığı 1 Mayıs mesajında, “Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten şekilde kutluyorum. Kürdistan ekonomisinin gelişmesi ve inşasında işçilerimizin görevini, emeğini ve üstün rolünü takdir ediyorum.” ifadelerine yer verdi.
Başbakan Mesrur Barzani mesajında şunları kaydetti:
“Bu münasebetle Kürdistan Bölgesi Hükümetinin başta sağlık ve iş güvenliği alanlarında olmak üzere işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme konusundaki kararlılığını yineliyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun, işçiler için daha iyi bir yaşam diliyorum.”
Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kürdistan Bölgesi’nde de 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil.