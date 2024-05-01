Başbakan Barzani’den 1 Mayıs mesajı

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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yazılı bir mesajla kutladı.

Başbakanı Barzani, yayımladığı 1 Mayıs mesajında, “Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten şekilde kutluyorum. Kürdistan ekonomisinin gelişmesi ve inşasında işçilerimizin görevini, emeğini ve üstün rolünü takdir ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Mesrur Barzani mesajında şunları kaydetti:

“Bu münasebetle Kürdistan Bölgesi Hükümetinin başta sağlık ve iş güvenliği alanlarında olmak üzere işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme konusundaki kararlılığını yineliyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun, işçiler için daha iyi bir yaşam diliyorum.”

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kürdistan Bölgesi’nde de 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil.