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Başbakan Barzani’den 1 Mayıs mesajı

"İşçilerin yaşamlarını iyileştirme konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz"
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Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani 1 Mayıs İşçi Bayramı Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı yazılı bir mesajla kutladı.

Başbakanı Barzani, yayımladığı 1 Mayıs mesajında, “Kürdistan, Irak ve dünya işçilerinin 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı en içten şekilde kutluyorum. Kürdistan ekonomisinin gelişmesi ve inşasında işçilerimizin görevini, emeğini ve üstün rolünü takdir ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Mesrur Barzani mesajında şunları kaydetti:

“Bu münasebetle Kürdistan Bölgesi Hükümetinin başta sağlık ve iş güvenliği alanlarında olmak üzere işçilerin yaşam koşullarını iyileştirme konusundaki kararlılığını yineliyoruz. 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlu olsun, işçiler için daha iyi bir yaşam diliyorum.”

Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi Kürdistan Bölgesi’nde de 1 Mayıs İşçi Bayramı resmi tatil.

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