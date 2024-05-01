CHP lideri Özel Saraçhane’de: Taksim özgürleşene kadar bu mücadele sürecek

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, “Biz çatışma olsun istemeyiz. Taksim'e çıkılmasına karşı kaba kuvvet, kanunsuz emir olursa bu onların ayıbı olur.” dedi.

Taksim Meydanı'na çıkmasına izin verilmeyen Özgür Özel ile aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu CHP ekibi, 1 Mayıs kutlamaları için Saraçhane meydanına gelerek burada kısa bir yürüyüş gerçekleştirdi.

Ardından burada basın mensuplarına konuşan CHP lideri Özel, "Sendikalar adına bir şey söylemem mümkün değil. İşçiler, emekçiler ne istiyorlarsa haklıdır. Çünkü demokrasilerde bir hakem vardır. O da yargıdır. Geçtiğimiz yıla kadar emekçiler, sendikalar gitmek istedi hükümet de gidemezsiniz dedi. Hakeme başvuruldu. Hakem gitmeleri lazım dedi. Bugün Taksim'e varmak isteyenlerin anayasal ve mahkeme kararına dayanan bir haklılıkları var. Götürmeyenler de anayasaya aykırı iş yapıyorlar. Biz sendikaların kararıyla ilgili bir şey diyemeyiz. Ama bir gerçeklik var ki oraya emekçileri sokmamak anayasayı çiğnemektir.” dedi.

“Mevcut anayasaya daha 3 ay önce alınmış bir kararı uygulamamak, mevcut anayasaya uymamak yeni bir anayasa ile ilgili taleplerin de ne kadar suni talepler olduğunu ortaya koyuyor” diyen Özel, “Bizim burada gözettiğimiz en önemli şey, bayramın bayram gibi kutlanmasıdır. Bugün Saraçhane önemli bir kazanım alanıdır. Çünkü tüm sendikalar da Saraçhane'ye geldiler. Emekçiler kol kola girdi ve birlikteler. Birliktelik, burada toplanabilmek önemlidir. Taksim'e çıkılmasına karşı kaba kuvvet, kanunsuz emir olursa bu onların ayıbı olur.” ifadelerini kullandı.

Çatışmadan yana olmadıklarını belirten Özgür Özel, “Ne emekçiler ne polis yaralansın, ne gaz sıkılsın, istenmeyen görüntüler ortaya çıksın istemeyiz. O yüzden de Anayasa Mahkemesine karşı kanunsuz, Anayasa Mahkemesi kararına rağmen kanunsuz emirleri verenleri, bir kez daha bu kararlarını gözden geçirmeye, suç işlememeye, suç işlettirmemeye davet ediyoruz. Taksim özgürleşene kadar bu mücadele sürecek." diye konuştu.