Çin’de şiddetli yağışlar sonucu yol çöktü: 19 ölü, 30 yaralı
HABER MERKEZİ
Çin'in Guangdong eyaletinde bir otoyolun çökmesi sonucu 19 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.
Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletine bağlı Meizhou kentinde yer alan bir otoyol şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.
Çin basınından çıkan haberlere göre yerel saatle 2.10 sıralarında Meizhou-Dabu Otoyolu'nun 17.9 metrelik kısmının çökmesi sonucu 18 araç mahsur kaldı. Olayda 19 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.
Yaralananların hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.