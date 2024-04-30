Dave Wallace: ABD, Kürdistan Bölgesi’ni korumalı

HABER MERKEZİ

ABD Kongresi adaylarından Dave Wallace, tüm tarafların Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılara son verilmesi için rol oynamaları gerektiğini söyledi.

K24 haber bültenine konuk olan Wallace, Kor Mor gaz sahasına yapılan saldırının, Kürdistan Bölgesi'nin egemenliğinin ihlali olduğunu belirterek, bunun Kürdistan Bölgesi’nin hükümetine, egemenliğine ve onuruna yönelik bir saldırı olduğunu ifade etti.

Güçlerinin burada bulunmasından dolayı ABD'nin Kürdistan Bölgesi'ni koruması gerektiğini vurgulayan Wallace, “Özellikle petrolünü ihraç edebilmesi için Kürdistan Bölgesi'ne yönelik saldırılarına son verilmesi için tüm tarafların rol oynaması gerekiyor.” dedi.

Bağdat ve milis grupların Kürdistan Bölgesi'ni parçalamayı amaçladıklarını söyleyen Wallace, “Kürdistan Bölgesi'nin ekonomisine ve enerjisine yönelik saldırıların durdurulması gerekiyor. Bu saldırılara misilleme yapılmalı, aksi takdirde insanlar elektriksiz, susuz kalacak ve açlıktan ölecek.” diye konuştu.

Kor Mor gaz sahasına yönelik saldırı

Süleymaniye'nin Çemçemal ilçesine bağlı Kadir Kerem nahiyesindeki Kor Mor gaz sahasına 26 Nisan Cuma günü drone ile saldırı düzenlenmişti.

Söz konusu saldırı nedeniyle sahada görevli 4 Yemenli görevlinin hayatını kaybettiği ve yaralıların olduğu öğrenilmişti.

Elektrik ve Doğal Kaynaklar bakanlıklarının yayınladığı ortak bildiriyle, Kor Mor gaz sahasına düzenlenen saldırı dolayısıyla enerji santrallerine gaz tedarikinin durduğunu, yaklaşık 2 bin 500 MW elektrik kesintisi yaşandığını aktarmıştı.