Kürdistan Parlamento seçimlerine yönelik hazırlıklar askıya alındı

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Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonunun, Kürdistan Parlamento seçimlerine yönelik çalışmalarının askıya alındığı açıklandı.

İsmini belirtmek istemeyen Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonundan bir yetkili, K24'e yaptığı açıklamada komisyonun Kürdistan Parlamento seçimlerine yönelik tüm çalışmalarının askıya alındığını söyledi.

K24’ün edindiği bilgilere göre Kürdistan Parlamento seçimleri bu yıl haziran ayında yapılamayacak, birkaç ay ertelenecek. Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, önümüzdeki hafta parlamento seçimleri için yeni bir tarih belirleyecek.

Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki de 28 Nisan'da basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda, Kürdistan Parlamento seçimlerinin bu yılın ekim ayında yapılacağını açıklamıştı.

Maliki, "Kürdistan Bölgesi Başkanlığı, parlamento seçimlerini ekim ayına erteleyebilir. Bu teknik bir konudur ve Kürdistan Bölgesi başkanlığına bağlıdır." ifadelerini kullanmıştı.

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Siyasi Bürosu, 18 Mart 2024'te Irak'taki mevcut durum, Erbil-Bağdat ilişkileri, Kürdistan parlamento seçimleri ve Federal Mahkeme kararlarına ilişkin bir açıklama yayınlamıştı.

Açıklamada, "Partimizin Kürdistan Bölgesi halkının ve anayasal kurumlarının iradesi dışında anayasaya aykırı bir karar ve dayatma sistemi benimsememesini, hukuka aykırı ve anayasaya aykırı olarak yapılan seçimlere katılmamasını halkımızın ve ülkemizin menfaati olarak değerlendiriyoruz." denilmişti.

Federal Mahkeme, 21 Şubat 2024'te Kürdistan Parlamento Seçim Yasasına ilişkin 11 duruşmanın ertelenmesinin ardından, 6’ncı tur parlamento seçimlerini yürütme ve gözetleme görevinin Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonuna verilmesine karar vermişti.

Federal Mahkeme ayrıca, Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) şikayeti üzerine, parlamentodaki sandalye sayısının 111'den 100'e düşürülmesine karar vermişti.

Mahkemenin kararıyla, Kürdistan Bölgesi Parlamentosunda bileşenlere tahsis edilen kota sandalyeleri kaldırılmış oldu.