Genel

Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi

author_image Kurdistan24 -Türkçe
türkiye köpek saldırısı Adana

HABER MERKEZİ

Adana'da tarlada çalışan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Şerife Arısan (72) soğan sabah saatlerinde soğan toplamak için gittiği tarlada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen ambulansla tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan’ın cansız bedeni, önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, sonrasında Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv