Adana'da başıboş köpeklerin saldırdığı yaşlı kadın yaşamını yitirdi
HABER MERKEZİ
Adana'da tarlada çalışan yaşlı kadın, başıboş köpeklerin saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.
İmamoğlu ilçesine bağlı Ayvalı köyünde Şerife Arısan (72) soğan sabah saatlerinde soğan toplamak için gittiği tarlada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.
Olay yerine gelen ambulansla tarla sahibi tarafından parçalanmış halde bulunan Şerife Arısan’ın cansız bedeni, önce İmamoğlu Devlet Hastanesi morguna, sonrasında Adana Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.