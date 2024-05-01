Kürdistan Bölgesi ile Bakur arasındaki ticaret hacminin artırılmasına vurgu

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Ticaret Odası (DTO) Başkanı Mehmet Kaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Erbil ziyaretinin iki ekonomik ilişkilerin daha da geliştirilmesine neden olacağını vurguladı.

Erbil Valisi Umed Xoşnaw ve beraberindeki Erbil Ticaret Odası (ETO) heyetiyle görüşen DTO Başkanı Kaya, “Türkiye'nin Kürdistan Bölgesi ile ticaret hacminin artması, ikili ticari ilişkilerin genişlemesine bağlı.” dedi.

Türkiye ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin son beş yıldır beklenen düzeyde olmadığını belirten Mehmet Kaya, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Erbil ziyaretinin ikili ticaret hacminin artmasına vesile olabileceğini ifade etti.

Erbil Valisi ile yatırımcı ve iş adamlarından oluşan bir heyet, ikili ilişkileri geliştirmek ve genişletmek üzere Bakur ve Türkiye'ye gitmişti.