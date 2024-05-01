Erbil Valisi: Diyarbakır-Erbil uçuşlarının başlaması ticareti iyileştirecek

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Erbil Valisi Umed Xoşnaw, iki şehir arasındaki ticareti artırmak amacıyla yakın gelecekte Erbil ile Diyarbakır arasında direk uçuşların başlayacağını bildirdi.

Umed Xoşnaw’ın yer aldığı Erbil Ticaret Odasından bir heyet birkaç günlük ziyaret kapsamında Diyarbakır'da bulunuyor.

Ziyaret kapsamında görüşmeler yapan Erbil Valisi Xoşnaw, bugün 1 Mayıs’ta K24’e yaptığı açıklamada, Diyarbakır ile ilişkileri tüm alanlarda daha da güçlendirmek istediklerini söyledi.

Diyarbakır Ticaret Odasıyla çok iyi ilişkilere sahip olduklarını aktaran Xoşnaw, “Bu ilişkilerin gelişeceğini ve güçleneceğini umuyoruz. Çünkü Kürdistan Bölgesi'nde çok iyi bir çalışma ortamı var ve burada çoğunluğu Türk olmak üzere çok sayıda yabancı yatırımcı ve şirket çalışıyor.” dedi.

“Yakın gelecekte Erbil-Diyarbakır arasında direkt uçuş açılacak, geçmişte bu konuyla ilgili çok çalıştık.” diyen Xoşnaw, “Vize verilmesi ve diğer prosedürlerin kolaylaştırılması, iki şehir arasındaki tüm alanlarda ticari hareketin ve ilişkilerin iyileştirilmesinin önünü açacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

Umde Xoşnaw, “Kuzey Kürdistan'da (Bakur) hissettiğimiz ve halkın istediği barış sürecinin ilerlemesidir. Barış sürecinden devlet ve halk kazançlı çıkacaktır. Kuzey Kürdistanlı (Bakur) siyasetçiler Kürdistan Bölgesi'nin sürece destek vermesini bekliyor. Elbette Kürdistan Bölgesi geçmişte süreçte etkili bir rol oynamış ve onu desteklemektedir.” diye konuştu.