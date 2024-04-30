Bakan Fidan: Türkiye, İsrail'e açılan soykırım davasına müdahil oldu

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Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına, Türkiye'nin de müdahil olduğunu duyurdu.

Gazze'de ateşkes görüşmeleri için Hamas'ın yanıtı beklenirken, Hakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Retno Marsudi ile Ankara'da bir araya geldi.

Fidan, bugün düzenlenen toplantıda yaptığı açıklamada, Güney Afrika'nın Uluslararası Ceza Mahkemesinde İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğine yönelik açtığı davaya Türkiye'nin müdahil olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin bir süredir davayı desteklemeyi tartıştığını söyleyen Bakan Fidan, hukukçular ve akademisyenlerle de görüştüklerini, son olarak bu yönde bir karar aldıklarını kaydetti.

Hakan Fidan, sadece Türkiye'nin değil, uluslararası toplumun da bu davaya müdahil olmasına yönelik yoğun görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Riyad'da düzenlenen Gazze zirvesine işaret eden Bakan Fidan, şu ifadeleri kullandı:

"Riyad'da yaptığım gibi İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere Arap devletleri ve Filistin'i devlet olarak tanıyan ülkelerle görüşmemizde şunu gördük: Bazı ülkeler (bu davada) tutum alma durumundalar.

Fidan, bugüne kadar Nikaragua ve Kolombiya'nın davaya ilişkin somut bir tutum aldığını belirterek, "Bütün dünyaya duyurulduktan sonra hukuki çalışmalarımızı tamamlayacağız. Bu esnada bütün dost ve müttefik ülkelerle bu konuda daha fazla ne yapılabilir, daha fazla hangi ülkeler başvuruda bulunabilir, onun çalışması içinde olmaya devam edeceğiz."