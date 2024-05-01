Yaşam

Bağdat'ta yeşil alanların çoğu yok olmak üzere

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Irak Bağdat ağaç yeşil alan

HABER MERKEZİ 

Irak’ın başkenti Bağdat’ın birçok yerinde yeşillik alanlar ile ağaçlar ihmal nedeniyle kurumaya yüz tutmuş.

Her ne kadar Irak Hükümeti yakın zamanda Belediyeler Bakanlığı aracılığıyla Bağdat'ta bir ağaç dikme kampanyası başlatmış olsa da görünen o ki Bağdat'ın çoğu bölgesinde bahçe ve yeşilliklerin denetiminden sorumlu olan taraflar görevlerini yerine getirmiyor.

Geçmişte dikilen ve büyük paralar harcanan ağaçların çoğu yok olmak üzere.

Mevsimlerin ısınması, ağaçlar ve yeşil alanların suya ihtiyacını daha da arttırıyor ancak, bunların korunması ve bakımında ihmaller olduğu görülüyor.

Bağdatlılar kaldırım, bahçe ve yeşil alanlardaki ağaçlara yetkililerin özen göstermemesinden de şikayetçi.

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