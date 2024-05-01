Kürdistan Bölgesi'nde geçen ay 9 deprem kaydedildi

HABER MERKEZİ

Irak Meteoroloji ve Sismoloji Genel Kurulu, Nisan 2024’te Kürdistan Bölgesi'nin farklı yerlerinde dokuz deprem kaydedildiğini bildirdi.

Meteoroloji ve Sismoloji Genel Kurulu tarafından bugün (1 Mayıs 2024) yapılan açıklamada, geçtiğimiz nisan ayında Irak sınırında 9, İran ve Türkiye'de ise Irak sınırına yakın bölgelerde 10 depremin yaşandığını belirtti.

Açıklamaya göre nisan ayında kaydedilen depremlerden 4’ü Duhok ilinde, 2’si Erbil'de, 2’si Kerkük'te ve 1’i Süleymaniye ilinde meydana geldi.

Geçen ay kaydedilen depremlerin büyüklüklerinin 2 ila 3 arasında değiştiği belirtilirken, derinliklerinin 5 ila 35 kilometre arasında değiştiği ifade edildi.

Açıklamada, “Coğrafya ve deprem hattına yakınlık açısından Kürdistan Bölgesi'nin aksine orta ve güney Irak'ta bu bölgelerin Arap topraklarında yer alması nedeniyle Nisan ayında herhangi bir deprem kaydedilmedi.” denildi.

Kürdistan Bölgesi ve Irak’a sınır bölgelerde kaydedilen depremlerde can kaybı yaşanmadığı da dile getirildi.