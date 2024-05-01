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Kore nahiyesinde istinad duvarı yıkıldı: Can kaybı var

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kürdistan Pirmam Kore nahiyesi şiddetli yağışlar Kürdistan Bölgesi

HABER MERKEZİ

Pirmam ilçesine bağlı Kore nahiyesinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle mezarlık duvarı, vatandaşların üzerine yıkıldı. Olayda can kaybı olduğu öğrenildi.

Kurdistan24 muhabirinin edindiği bilgilere göre 4 kadın yıkılan istinad duvarının altında kalırken, yaralılardan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kürdistan Bölgesi geneli iki gündür yağmur dalgasının etkisi altında. İletişim ve Ulaştırma Bakanlığı Sözcüsü Dilan Reşad, daha önce yaptığı açıklamada, “Yağış dalgası önümüzdeki pazartesi (6 Mayıs 2024) tarihine kadar devam edecek.” demişti.

Kürdistan Bölgesi genelinde bugün, çarşamba, perşembe ve cuma günü kuvvetli yağışların beklendiği belirtilirken, vatandaşlara su baskınlarına karşı kurallara uymaları konusunda uyarı yapıldı.

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