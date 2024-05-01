Muna Kahveci: Bileşenlerin katılımı olmadan parlamento seçimleri olmayacak

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Türkmen Reform Partisi Başkan Yardımcısı Muna Kahveci, Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partilere parlamento seçimleri için yeni bir tarih belirlemeleri çağrısında bulundu.

Kurdistan24’ün haber bültenine katılan Muna Kahveci, “Kürdistan Parlamento seçimlerine katılabilmemiz için bileşenlere ayrılan sandalyelerin geri verilmesinden yanayız. Katılım mekanizması Kürdistan Bölgesi'ndeki siyasi partiler arasında yapılan anlaşmaya dayanmaktadır.” dedi.

“Kürdistan Bölgesi'ndeki tüm siyasi partilerin artık seçim zamanı olmadığı ve seçimlerin toplulukların katılımı olmadan yapılmaması gerektiği konusunda hemfikir olmaları gerekmekte.” diyen Muna Kahveci, Federal Mahkemenin, kamu yararına olan kotaya yönelik kararını düzeltmesinin açık bir olasılık olduğunu belirtti.

“Kürdistan Parlamento seçimleri bileşenlerin katılımı olmadan yapılmayacak.” ifadesini kullanan Kahveci, Kürdistan Yurtseverler Birliği’nin (KYB) kota sandalyelerine karşı yaptığı şikayet nedeniyle Federal Mahkemenin kotayı iptal ettiğini hatırlattı.

Muna Kahveci, “KYB'nin şikayetinde kotanın iptali değil, dağıtılması çağrısı yapılmıştı ancak Federal Mahkeme KYB'nin talebini dikkate almayarak kotayı iptal etti.” diye konuştu.

Kürdistan’daki siyasi partilerin Kürdistan Parlamento seçimleri için başka bir tarih üzerinde anlaşmasını beklediklerini dile getiren Kahveci, “Türkmenlerin gerçek temsilcileri” olduklarını ve “Kürdistan Bölgesi halkının oylarını” aldıklarını söyledi.