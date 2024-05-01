Ekonomi

Akaryakıtta fiyat değişiyor: LPG'ye indirim

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türkiye LPG indirim

HABER MERKEZİ 

LPG'nin litre fiyatında 1 lira 64 kuruşluk indirimin yarın gece itibarıyla geçerli olması bekleniyor.

Mayıs ayının ilk gününde Türkiye akaryakıt sektöründe LPG'ye indirim haberi geldi. Yarın gece itibarıyla LPG (otogaz) litre fiyatlarında indirime gidilecek.

Ekonomim.com'un sektör kaynaklarından aktardığı bilgilere göre LPG'nin litre fiyatı 1 lira 64 kuruş düşürülecek.

Bu indirimle birlikte yeni fiyatlar İstanbul'da 20,83 TL, Ankara'da 20,73 TL ve İzmir'de ise 20,37 TL olarak belirlenecek.

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